Políticos dão último adeus a Ulisses Potiguar

Fotos: Luana Ferreira "Poucos são os que têm o currículo semelhante ao de Dr. Ulisses Potiguar”

Ulisses Potiguar foi seguidor de Dinarte Mariz, participou da fundação do DEM no Rio Grande do Norte e marcou o destino político de Seridó e Parelhas, sua cidade natal.“Homem dessa estirpe está em extinção. Ele era correto, fiel, leal, honesto, trabalhador, defensor das causas do Seridó. Confesso que, na política, são poucos os que têm o currículo semelhante ao de Dr. Ulisses Potiguar”, afirmou o deputado estadual Nelter Queiroz (sem partido).Além do deputado, o vice-governador Iberê Ferreira (PSB), o senador Garibaldi Filho (PMDB) e o deputado estadual e Ezequiel Ferreira (PTB), entre outros, compareceram ao velório.“Ele foi um dois últimos regionalistas do nosso Estado, que sempre defendeu Parelhas e Seridó. O Rio Grande do Norte perde um homem que é um exemplo de dignidade e seriedade a vida pública”, declarou Iberê Ferreira, lembrando que já participou de campanhas contra e a favor de Ulisses Potiguar. “Nunca mudei o conceito dele como um homem sério e muito digno”."Ulisses não foi um adversário fácil. Quando ele fazia uma opção pela luta, e se ela tivesse que ser acirrada, terminava sendo", afirmou o senador Garibaldi Filho, que na política sempre se colocou do lado oposto ao do ex-deputado.Ulisses Potiguar foi deputado estadual quatro vezes e deputado federal por dois mandatos. Ocupou o cargo de conselheiro do Tribunal de Contas do Estado (TCE) e ultimamente era presidente do IPE (Instituto de Previdência do Estado).Além dos políticos, a presidente do TCE, Adélia Sales, e outros conselheiros também foram ao Morada da Paz. O órgão vai divulgar uma nota de pesar amanhã (17), durante sessão.Ulisses Potiguar seguirá às 13h para Parelhas, onde será velado até amanhã no ginásio Ovídio Dantas. O sepultamento está marcado para 9h.