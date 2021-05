Campeonato Carioca: Botafogo vence e ocupa segundo lugar no Grupo B Já no Grupo A, o Fluminense empatou e perdeu a chance de emparelhar com o Vasco na liderança.

Completando a rodada do meio-de-semana da Taça Rio - o segundo turno do Campeonato Carioca - o Botafogo venceu o Madureira, 3 a 2, com gols de Leandro Guerreiro, Reinaldo e Túlio Souza; Alex Alves e Jones descontaram para o Madureira.



Com isto, o Botafogo ocupa o segundo lugar no Grupo B, com 13 pontos (mesma pontuação do Bangu, que é terceiro pelos critérios de desempate). o líder do grupo é o Flanmengo (16 pontos).



Já o Fluiminense perdeu a chance de dividir a liderança do Grupo A com o Vasco ao empatar com o Boavista, 2 a 2 (gols de Tatá para o Flu; Tony e Leandro Cruz fizeram os gols do Boavista). Com isto, o "Tricolor das Laranjeiras" permanece em segundo, com 19 pontos, enquanto o Vasco lidera o grupo com 21.



Eis os resultados da rodada:



31.03

Duque de Caxias 4 x 2 Mesquita

Bangu 2 x 1 Tigres do Brasil

Cabofriense 2 x 1 Volta Redonda

Americano 0 x 1 Flamengo

Macaé 0 x 1 Vasco da Gama



02.04

Fluminense 2 x 2 Boavista

Friburguense 1 x 0 Resende

Botafogo 3 x 2 Madureira