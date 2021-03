América: diretoria e novo técnico se reúnem para analisar elenco Segundo superintendente de futebol do clube, Gilberto de Nadai, reunião será de análise dos jogadores e das "necessidades urgentes" do América.

Após o empate contra o Potyguar de Currais Novos, dirigentes do América e o novo técnico do clube, Guilherme Macuglia, vão se reunir neste domingo (29) à noite para traçar o planejamento do alvirrubro, principalmente no tocante a contratações e dispensas no elenco.



A informação foi confirmada pelo superintendente de futebol do América, Gilberto de Nadai. Ele disse que o técnico Guilherme Macuglia acompanhou o jogo contra o Potyguar, em Currais Novos. “Vamos juntar nossas análises deste atual elenco”, disse o dirigente ao Nominuto.com.



Ainda de acordo com Gilberto de Nadai, além de avaliarem os jogadores que estão no atual elenco, os dirigentes querem ver “as necessidades urgentes” do América.



O dirigente alvirrubro preferiu não comentar acerca se há nomes em vista para contratação ou para dispensa no clube neste momento.