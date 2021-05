ABC: Paulinho Macaíba é suspenso pelo STJD e não enfrenta Atlético/PR Atacante alvinegro foi julgado nesta sexta-feira (3) e pegou suspensão de dois jogos.

O ABC ganhou mais um desfalque para o confronto diante do Atlético Paranaense, na quarta-feira (8), às 20h30, no Frasqueirão. O atacante Paulinho Macaíba foi julgado pelo Superior Tribunal de Justiça Desportiva (STJD) e foi suspenso por duas partidas pela Quarta Comissão Disciplinar.



Ele foi denunciado no artigo 250 (praticar ato desleal ou inconveniente durante a partida) do Código Brasileiro de Justiça Desportiva (CBJD). Contudo, a denúncia foi desclassificada para o artigo 255 (praticar ato de hostilidade).



Além do atacante alvinegro, os jogadores Erandir e Ricardinho não podem atuar por força de contrato. Isso se deve ao fato deles terem passes presos ao rubro-negro paranaense.



*Com informações da Justiça Desportiva.