Vendas de ovos de páscoa superam as expectativas

Vlademir Alexandre A tradição em presentar com ovos de páscoa superou as expectativas de vendas.

“Desde o inicio desta semana, já vendemos cerca de 53 mil ovos de páscoa nas duas lojas da nossa rede de supermercados. A tradição em presentear e reunir a família no domingo de páscoa falou mais alto que a crise”, ressaltou a assessora de imprensa do supermercado, Ana Cristina.Com a variedade nos preços, tipos e sabores, Ana Cristina afirmou que mesmo com pouco dinheiro, é possível sim manter o ritual em presentear amigos e parentes na data. “Em nosso estabelecimento, por exemplo, as pessoas encontram ovos de R$ 1,39 até R$ 65,00. Sem contar que oferecemos cerca de 300 itens de chocolates, entre ovos, bombons, barras, enfim, dá pra variar”, lembrou ela.No que diz respeito aos peixes, o bacalhau ainda lidera entre os preferidos e presentes à mesa das famílias cristãs que não comem outro tipo de carne durante os três dias santos, principalmente na sexta-feira.“Tivemos uma redução de 10% no preço no bacalhau. De R$ 44,00 kg o peixe está sendo vendido por R$ 39,00 o que já representa uma economia na mesa da família brasileira. Por isso, também não sentimos nenhuma redução nas vendas do pescado”, informou.Ana Cristina lembrou ainda que aqueles que estão deixando para compras para última hora, podem não encontrar mais nada nas prateleiras. “Nosso estoque de ovos de pásco já está zerado, tudo o que temos está exposto. Acredito que se não acabar nesta quinta-feira (9), no sábado (11) pela manhã as pessoas não terão mais nada”, disse ela.