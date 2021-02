Professores recorrem de decisão para suspender greve Sinte ingressou com Agravo de Instrumento no TJ que será analisado por uma das Câmaras Cíveis.

Foi determinada em caráter liminar, na 4ª Vara da Fazenda Pública, a suspensão da greve dos professores, que teve início no dia 2 de março. A decisão, proferida na segunda-feira (23), determina o pagamento de multa diária de R$ 5 mil em caso de descumprimento, a ser paga pelo Sindicato dos Trabalhadores em Educação.



O juiz Cícero Macedo disse que além da cobrança ser contabilizada por dia de descumprimento, pode haver aumento da multa com a continuidade da greve. O Sinte ingressou com Agravo de Instrumento no TJ que será analisado por uma das Câmaras Cíveis.



O magistrado explicou que a cobrança da multa é realizada na fase de execução, quando já houver sido analisado o pedido principal do processo, a suposta ilegalidade ou abusividade da greve deflagrada, como sustenta o município do Natal.



Quanto a reposição das aulas, requerido também pelo município, não foi deferida na liminar. O magistrado esclareceu que esse pedido depende de apreciação posterior com base em informações do calendário de reposição. O pedido de desconto em folha, dos dias parados, também foi indeferido por entender ser incompatível com o Direito de Greve.



Argumentos do município

O município alega ter realizado diversas reuniões com o Sindicato e que estava sendo realizado, pela Secretaria de Educação, um estudo orçamentário para saber como as reivindicações poderiam ser atendidas.



Declara ainda, que o movimento grevista foi deflagrado mesmo depois de encaminhar ofício ao Sinte informando que haveria reposição salarial de 12%, sem aumento do percentual das perdas acumuladas.



Alegou ainda que solicitou prazo até 30 de junho para a realização de estudos visando a concessão de um percentual de reposição de perdas, para o segundo semestre deste ano; que os educadores infantis teriam garantido o pagamento do vale transporte; e que seria formada uma Comissão para viabilizar estudos sobre o plano de cargos, carreira e salários.