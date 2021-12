Nova secretária de Saúde de Natal promete fazer a rede funcionar

Blog Oliveira Wanderley Tânia Sampaio: "Todos estão dispostos a trabalhar".

“Estou consciente desse desafio, mas sou uma defensora do SUS e nossa prioridade é fazer a rede funcionar. Quero dar prioridade à prevenção e promoção da saúde, mas como o problema é antigo existem muitos doentes, então temos que tratá-los também. É um plano a curto, médio e longo prazo”, informou, por telefone, aoCom relação à falta de médicos em dezenas de postos de saúde, um dos mais graves problemas da pasta, disse que a questão é nacional devido aos baixos salários e à falta de valorização do clínico geral em detrimento dos especialistas, e que buscaria “alternativas” para resolver a questão. “Sou enfermeira, mas isso não vai afetar minha relação com os médicos. Tenho, inclusive, um filho médico”.Ela não quis adiantar sua equipe de auxiliares, mas garantiu que a secretária adjunta, Lecy Gadelha, que assumiu a pasta desde que Levi Jales entregou o cargo, em 1º de abril, continuará na secretaria, e que uma segunda secretária adjunta será nomeada.Ainda amanhã (7) Tânia Sampaio pretende enviar dinheiro às unidades de saúde e hospitais para agilizar a resolução de pequenos problemas, dispensando, para isso, os trâmites burocráticos. Ela também deve reunir a equipe para traçar o que chamou de "ações imediatas", como abastecimento de medicamentos e informatização da rede.Sobre as declarações de Micarla de Sousa de que a secretaria estaria "amarrada, viciada", e que "todo mundo fica paralisado", disse que não foi isso que encontrou. "Vi que todos estão dispostos a trabalhar".Tânia Sampaio toma posse amanhã (7), às 11h, no salão nobre do Palácio Felipe Camarão. Ela foi convidada na segunda-feira (4), depois de 34 dias que o primeiro secretário, Levi Jales, resolveu deixar o cargo. Nesse tempo Micarla de Sousa ainda tentou atrair, sem sucesso, os deputados estaduais Getúlio Rêgo (DEM) e Paulo Davim (PV) para a pasta.