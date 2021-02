Getúlio vai pedir que Salatiel integre oposição na AL

Arquivo Nominuto Getúlio acredita que DEM não será contra o ingresso de Salatiel na Assembleia.

Após viagem para ter conversas com suas bases no interior do estado, onde o parlamentar tratou do seu provável ingresso na administração de Natal, Getúlio Rego afirmou que as abordagens foram positivas, mas a definição sobre o ingresso na SMS ocorre na próxima segunda-feira (30), em reunião com a prefeita.“Ainda estamos na fase de conversas com os amigos de todas as regiões. Vamos definir tudo na segunda-feira”, explicou Getúlio.Com a entrada do deputado na administração municipal, a vaga na Assembleia provavelmente será assumida pelo terceiro suplente, o ex-vereador Salatiel de Souza. Isso porque o primeiro suplente, Elias Fernandes (PMDB) disse que não assumirá a vaga e permanecerá na presidência do DNOCS, e a ex-deputada Ruth Ciarlini (DEM), segunda suplente, não deverá deixar a vice-prefeitura de Mossoró.Apesar de Salatiel ser aliado da governadora Wilma de Faria, Getúlio Rego não vê problemas no ingresso do deputado na vaga de um oposicionista. Segundo o democrata, nas últimas eleições o então vereador afirmou que tem compromisso com a candidatura do senador José Agripino em 2010. No entanto, o parlamentar pretende conversar com Salatiel para uma reaproximação ainda maior do ex-vereador com o DEM.“Ele assumindo a vaga será até uma forma de ele recuar da decisão (apoiar Wilma) e penso que ele poderá se inscrever de novo no partido”, disse.Questionado se acredita no sinal positivo de Salatiel ao futuro convite de reingresso no DEM, Getúlio Rego disse que apenas o ex-vereador pode responder à questão.“Não posso falar porque ainda não conversei com ele. Quando for conversar vou pedir que ele mantenha a postura partidária, mas vou só pedir. A decisão de deixar o exercício do mandato temporariamente será minha e não posso cobrar que ele mantenha a mesma postura que eu”, explicou o deputado.Salatiel de Souza só irá se pronunciar sobre o possível ingresso na Assembleia Legislativa após a confirmação de que ele assumirá a vaga.