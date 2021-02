Diretores da Camargo Corrêa são presos sob suspeita de vários crimes financeiros Suspeitos estão envolvidos num esquema de remessa ilegal de dinheiro para o exterior.

Dez pessoas presas e cerca de R$ 1,5 milhão apreendidos na Operação Castelo de Areia, deflagrada ontem (25) pela Polícia Federal em São Paulo e no Rio de Janeiro. Dos dez presos, quatro são diretores da Construtora Camargo Corrêa, duas secretárias da empresa, três doleiros no Rio de Janeiro e uma, de nome não revelado, que seria o articulador do esquema.



As secretárias estão sob prisão temporária de cinco dias, podendo ser renovada por mais cinco dias, e o restante do grupo recebeu prisão preventiva (eles poderão ficar presos até o fim das investigações).



De acordo com o Ministério Público Federal (MPF) em São Paulo, os suspeitos estão envolvidos num esquema de remessa ilegal de dinheiro da Construtora Camargo Corrêa para o exterior por intermédio de doleiros que atuam no Brasil e fora do país.



O esquema funcionava por meio de operações de câmbio e transferências bancárias com aparência de legalidade, utilizando-se, em alguns casos de empresas fantasmas ou de fachada. Num dos casos, segundo o MPF, um dos doleiros montou uma empresa de fachada no Rio de Janeiro, que emitia remessas aparentemente legais para o exterior, rotuladas como pagamento de fornecedores.



“Alguns diretores da empresa utilizavam do mecanismo de dólar-cabo, por meio de doleiros baseados no Rio de Janeiro, para o envio de dólares para o exterior”, disse José Alberto Iegas, delegado regional de Combate ao Crime Organizado da Superintendência da Polícia Federal em São Paulo.



As remessas, segundo a procuradora Karen Louise Jeanette Kahn, variavam de R$ 200 mil a R$ 2 milhões e somariam, de acordo com o MPF, cerca de R$ 20 milhões.



Além do envio ilegal de dinheiro para fora do país, a polícia investiga indícios de obras superfaturadas e doações não declaradas e não contabilizadas a partidos políticos.



“A investigação se deparou com pelo menos uma obra superfaturada, a construção de uma refinaria em Pernambuco, e doações não declaradas (ilegais) e declaradas do grupo empresarial para partidos políticos, mas ainda é preciso apurar quem são essas pessoas e ou campanhas políticas beneficiárias dos recursos”, diz nota do MPF.



De acordo com a investigação, os doleiros e diretores da empresa se comunicavam por meio de sistemas difíceis de serem interceptados como IP Voip e Skype e usavam códigos, tais como nomes de animais, para se referirem a nomes de pessoas e moedas.



De acordo com a Polícia Federal, os crimes investigados são de evasão de divisas, operação de instituição financeira sem a competente autorização, formação de quadrilha, lavagem de dinheiro e fraude em licitações.



Em nota, a Camargo Corrêa informou que está perplexa com os fatos ocorridos, principalmente com relação à invasão pela Polícia Federal de sua sede em São Paulo. “Até o momento a empresa não teve acesso ao teor do processo que autoriza essa ação”, diz a nota.



A empresa também diz que “cumpre rigorosamente” com suas obrigações legais e ressaltou que gera mais de 60 mil empregos no Brasil e nos países em que atua.



“O Grupo reafirma que confia em seus diretores e funcionários e que repudia a forma como foi constituída a ação, atingindo e constrangendo a comunidade Camargo Corrêa e trazendo incalculáveis prejuízos à imagem de suas empresas”, informou.