Vivo anuncia investimentos e planos para os clientes potiguares Executivos explicaram os valores dos planos, que vão do pré-pago, com recargas de R$ 3 a R$ 300, ao acesso móvel à Internet, por R$ 29,90.

A Vivo anunciou nesta quinta-feira (19) o início operacional da empresa no Rio Grande do Norte, durante encontro com a governadora Wilma de Faria, no Centro Administrativo.



O investimento da empresa é superior a R$ 53 milhões. A estrutura da Vivo no Estado conta com 347 empregos diretos e indiretos, 76 pontos de venda, sendo uma loja própria instalada no shopping Midway, em Natal, além de mais de 10 mil pontos de recarga.



Neste primeiro momento, a empresa estará presente em Natal, Parnamirim, Ceará-Mirim (e distrito de Maxaranguape), São José do Mipibu e Nísia Floresta. Segundo o vice-presidente executivo de operações da Vivo, Paulo Cesar Teixeira, em breve Mossoró será adicionado à rede.



Um dos fatores para a chegada da Vivo no Rio Grande do Norte foi os mais de 2,3 milhões de aparelhos habilitados no Estado em 2008 – um crescimento importante dentro do cenário nacional e favorável ao plano de expansão da Vivo na região.



"Manteremos a nossa agenda de investimentos com a mesma ambição com que tomamos líder do mercado brasileiro desde a criação da empresa", frisou o executivo. Segundo indicadores da Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel), a Vivo é a maior operadora de telecomunicações móveis do hemisfério Sul em número de usuários.



Durante a reunião de executivos da empresa com a governadora foram comunicados os projetos da operadora para o Estado. A Vivo oferecerá aos consumidores planos pré-pagos – com valores de recarga abrangentes, que vão de R$ 3 a R$ 300 – e o plano pós-pago Vivo Controle, que permite ao usuário controlar seu gasto pagando o valor fixo de R$ 34.



Outro serviço disponível é o acesso sem fio em banda larga móvel à internet, a partir de R$ 29,90 mensais.