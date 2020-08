Ferdinando Teixeira assume o comando do Campinense Ex-técnico do ABC chega para substituir Freitas Nascimento, que não conquistou bons resultados pela equipe paraibana.

O Campinense, de Campina Grande (PB), fechou contrato com o técnico Ferdinando Teixeira, que teve passagens pelo ABC e Bahia, recentemente.



Ele chega para substituir o técnico Freitas Nascimento, demitido depois da má campanha do clube no campeonato estadual e eliminação da Copa do Brasil.



Ferdinando deve se apresentar logo em seu novo clube para dar início ao seu trabalho.