Natal receberá 10 mil mudas de árvores nos próximos meses

Fotos: Marília Rocha

A programação começou após a abertura da Semana da Árvore, com três palestras de professores do Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Rio Grande do Norte - IFRN, o antigo Cefet voltado para os estudantes e a tarde, acontece oficinas em escolas. Amanhã, acontece o plantio simbólico de 900 árvores nos espaços do Parque da Cidade e San Vale. Na quinta e sexta-feira acontece plantio nos canteiros e praças públicas. No sábado, é a vez do Replantar Natal, com distribuição de mudas em pontos localizados da cidade.O secretário de Serviços Urbanos, João Bastos, anunciou o projeto Carbono Zero que atua na doação de mudas a Polícia Federal, com objetivo de melhorar as condições climáticas no local, com redução de gás carbônico emitido pelo órgão. Além desse, as praças e canteiros deverão receber nos próximos meses novas plantas, adaptadas a realidade do bairro.Todas as mudas serão cultivadas em parceria com a Universidade Federal do Rio Grande do Norte – UFRN, no laboratório de biotecnologia vegetal. O professor Magdi Aloufa, responsável pelo projeto de cultivo das plantas, acredita que o plantio beneficiará toda Natal. “A parceria com a Prefeitura de Natal com a UFRN será importante para facilitar a utilização de mudas de boa qualidade correspondente ao bairro”, afirma.Para o secretário da Semurb, Kalazans Bezerra, a Semana da Árvore vai apresentar alternativas de educação ambiental, através da conscientização do plantio e cuidados com o meio ambiente. “Estamos lançando uma série de projetos em parceria com a Semsur visando conhecer e preservar a nossa cidade” declara.Dos projetos lançados hoje, o considerado mais importante pela Prefeitura é o Inventário Florístico, que irá mapear todas as árvores da cidade e apresentar um diagnóstico da arborização de Natal. “Vamos localizar onde estão e de que espécie são as árvores de Natal para monitorar e diagnosticar as condições de arborização da cidade”, explica. Depois do mapeamento, a Prefeitura poderá atuar nas regiões menos arborizadas.Paralelo ao Inventário, o projeto de educação ambiental será executado, o Adote o Verde . Nele, as secretarias irão plantar 800 mil espécies nativas de árvores em 4 anos com envolvimento da comunidade, igrejas, instituições publicas, ONGs e escolas no plantio de árvores nas suas sedes.A prefeita Micarla de Souza participou da abertura da Semana e lembrou que os projetos são voltados para combater o “desconforto térmico” sentido em Natal. “Os projetos fazem parte de uma política de arborização voltada para o bem-estar das pessoas, trazendo mais conforto térmico com a diminuição do calor”, comenta.Confira a programação:Seminário Auditório do IFRN (antigo CEFET)9h - Abertura oficial - Prefeita Micarla de Sousa9h30 - Assinatura Convênio UFRN (Semsur) -Oficializar parcerias em projetos de pesquisa e de extensão na área de meio ambiente e, mais especificamente, de aplicações na área de biotecnologia e bioclimatologia na cidade de Natal.9h45 - Assinatura Convênio Polícia Federal (Semurb) -Termo de Compromisso para o plantio e manutenção de árvores, para neutralizar os efeitos causados ao meio ambiente pela produção de gás carbônico produzido pelas atividades institucionais da PF - Programa Carbono Zero. 10h - Palestra: Planejamento da Arborização Urbana Palestrante: Rondinelle Oliveira - engenheiro agrônomo da Semurb10h30 - Intervalo10h45- Palestra: Legislação Ambiental aplicada à Arborização UrbanaPalestrante: Ivan Rui Lopes de Albuquerque - biólogo da Semurb11h15 - Palestra: Educação Ambiental e Arborização UrbanaPalestrante: Josivan Cardoso Moreno - professor da IFRN11h45 - Debate12h - Encerramento TardeOficinas nas escolas públicas de Natal8h30 - Plantio de mudas da Polícia Federal - San Vale e Parque da Cidade9h30 - Plantio simbólico da muda e lançamento do Inventário Florístico de Natal no CMEI Claudete Maciel (Lagoa Nova) - prefeita Micarla de Sousa Oficinas nas escolas públicas de Natal8h - Plantio de mudas de árvores nativas na área verde do Pitimbu - Semurb e Semsur Oficinas nas escolas públicas de Natal10h - Lançamento do programa Adote o Verde - Salão Nobre da Prefeitura

8h - Plantio de mudas de árvores nativas na área verde do Pitimbu - Semurb e Semsur Oficinas nas escolas públicas de Natal28/03 - sábado 8h - Projeto Replantar Natal - distribuição de 8 mil mudas nos canteiros do Norte Shopping, Machadão e Praia Shopping.