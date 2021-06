João Grandão se apresenta na Deicor

Fotos: Thyago Macedo Advogado apresenta termo de apresentação espontânea.

O ex-policial militar estava foragido desde a sexta-feira (3), quando foi expedido um mandado de prisão contra ele e o irmão, o sargento da Polícia Militar Manoel da Costa Peixoto, o “Nel, que foi preso no mesmo dia.João Grandão e o irmão, o sargento Manoel da Costa Peixoto, são acusados do assassinato de José Clemilton Fernandes, nas Quintas, no dia 26 de dezembro de 2008. A execução teria sido motivada por um atentado promovido por Celmilton ao ex-policial em setembro do mesmo ano.Depois de se apresentar na Deicor, João Maria foi conduzido para o Quartel do Comando Geral da PM, por questão de segurança, a pedido do advogado de defesa Marcus Alano. Segundo ele, a solicitação foi justificada pelos atentados sofridos pelo cliente.“O juiz deferiu nosso pedido e agora, João ficará recolhido no Quartel. Nossa maior preocupação com essa decisão é a preservação da vida”, disse. Em relação ao crime ocorrido em dezembro, Marcos Alano destacou que o maior álibi do seu cliente é que na época do crime, o ex-pm ainda estava se recuperando do atentado sofrido.“João ainda se recuperava e mal podia andar. Ainda hoje ele faz fisioterapia para poder respirar. Já, em relação ao José Clemilton, João realmente o reconheceu como sendo um dos envolvidos no atentado contra ele, em setembro do ano passado”, justificou o advogado.Marcos Alano informou ainda que agora, deverá pedir a anulação do mandado de prisão contra João. “Ele tem moradia fixa e é estudante do curso de Direito. Então, não necessidade de continuar preso”.Após se apresentar na Divisão de Combate ao Crime Organizado, João Maria da Costa Peixoto foi até o Itep para realizar exames e, em seguida, foi levado ao Quartel da PM.*Atualizada às 17h10 para acréscimo de informações.