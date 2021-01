América e Santa Cruz pressionados pela vitória

O América entra em campo neste domingo (22), diante do Santa Cruz, no estádio Iberezão, às 17h, com os jogadores pressionados por uma vitória. Mas para a equipe do Inharé também existem cobranças e problemas a serem resolvidos.A partida é válida pela quarta rodada do segundo turno do Estadual, e o complicador é que as duas equipes ocupam atualmente as últimas posições na tabela de classificação, e tentam fugir da crise.Torcedores e imprensa cobram da diretoria, que cobra dos técnico e dos jogadores. Aos jogadores, bem, a eles resta a cobrança entre si, o que muita vezes provoca sérios problemas de relacionamento.Da equipe que iniciou a partida contra o Santa Cruz no primeiro turno, o técnico Vereador manteve no time titular o goleiro Rodolpho, os zagueiros Tiago Mesisas e Adalberto, o volante Dude, o meia Marcelinho e o atacante Lúcio.Por conta de contusões, estão de fora Carlos Alberto (púbis), Berg (hérnia de disco) e Fábio Neves (luxação no ombro). Alexandre saiu da equipe por opção tática e Cleisson pediu a rescisão de contrato.O time que enfrentou o Santa Cruz no dia 07/02/09 e que ainda tinha no comando o técnico Marcelo Vilar (aliás, foi o jogo de despedida dele), atuou com Rodolpho, Carlos Alberto, Tiago Messias, Adalberto e Berg; Dude, Alexandre, Cleisson (Kaká) e Marcelinho (Rinaldo);Lúcio e Fábio Neves (Bibi).O diretor de futebol Marcus Vinícius Meira Pires confirmou a contratação de Ciel, atacante problemático que tem vínculo com o Fluminense. No entanto, até agora, o jogador não apareceu. O América espera pela sua apresentação até segunda-feira.Se o América tem sérios problemas e muitas cobranças, a equipe do Santa Cruz também. Essa semana a diretoria resolveu dispensar um de seus principais jogadores: o meia Robério Baiano, um dos destaques da equipe no primeiro turno.O atleta não vinha cumprindo as diretrizes do clube, chegando atrasado e faltando aos treinos, deixando inclusive de realizar o trabalho de recuperação clínica, e por isso foi mandado embora.Para a partida deste domingo, o técnico Maurício Rodrigues vai jogar com dois atacantes avançados – Hamilton e Jandir – mantendo o restante da equipe a base que vinha atuando desde o início da temporada, excetuando-se Rogério Baiano.O time vai no esquema 3-5-2 com Eridelson, Geriel, Rodrigo Almeida e Rafael; Breno, Joelan, Robson, Kel e Fernandes; Hamilton e Fernandes.Para o presidente Luís Antônio Farias, o Tomba, não interessa resultados de igualdade. “Acho que o treinador faz bem em escalar uma formação ofensiva, não precisamos ou queremos resultado de igualdade, temos que ir para cima e é isso que vamos fazer”, disse.No sorteio realizado quinta-feira (19) na FNF, foi definido que o jogo será dirigido pelo árbitro Italo Medeiros, tendo como assistentes Eduardo Lincoln Neves e Aldeilma Luzia. O observador será José Azevedo Costa.