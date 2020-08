Professores municipais podem encerrar greve na segunda-feira

Uma reunião realizada na tarde desta sexta-feira (7), na Secretaria Municipal de Planejamento, Orçamento e Finanças (Sempla), pode marcar o fim a greve dos professores da rede municipal já na segunda-feira (9).

Estiveram presentes na audiência os secretários de Planejamento e Educação, Augusto Viveiros e Elias Nunes, respectivamente, além de representantes do Sindicato dos Trabalhadores em Educação Pública no RN (Sinte/RN).Na pauta da reunião, estava o reajuste salarial vinculado ao piso e ao plano de carreira, incorporação da gratificação dos funcionários através do plano de cargos, carreiras e salários e a promoção de todos os educadores da rede, além da reposição de perdas salariais entre 1995 e 2004, equivalente a 34%.O secretário de municipal de Educação, Elias Nunes, explicou que a reunião desta tarde foi uma "definição parcial" da situação e algumas medidas foram apresentadas. Uma delas prevê a reposição parcial de 12% para todos os educadores municipais para o mês de abril. Há ainda o estudo da inclusão dos educadores na lei complementar 058/04.

O secretário de educação explicou que até o dia 30 de abril a Procuradoria Geral do Município deve encaminhar um estudo de plano de carreiras. Outra medida foi a possibilidade de reposição salarial para os educadores infantis. Elias Nunes adiantou que as medidas têm caráter cautelar, já que não se revolvem por decreto.

"Nós estamos otimistas que a paralisação seja encerrada na segunda-feira. Os professores vão realizar uma assembléia e comunicar as decisões tomadas hoje. Temos que lembrar que essa é uma questão herdada", disse o secretário.