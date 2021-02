Alternativos realizam operação-tartaruga em vários pontos de Natal

Fotos: Fred Carvalho

O local de maior concentração, pelo menos até o momento, é na ponte de Igapó, no sentido zona Norte/Quintas. O trânsito na avenida Tomás Landim encontra-se totalmente parado.Muitos usuários de transporte coletivo estão descendo dos ônibus e caminhando até as proximidades da Urbana, nas Quintas, para subir em outro transporte coletivo. O cenário é de uma verdadeira procissão.A Secretaria de Trânsito e Transporte Urbano (STTU) informa aos motoristas que evitem trafegar pelo local, dando preferência à ponte Newton Navarro.No entanto, a situação também é difícil para os motoristas na Estrada da Redinha. Como única alternativa de acesso ao restante da cidade, o local encontra-se congestionado e com trânsito muito lento.* Outras informações dentro de instantes.