Delegada assume investigações sobre morte de sueco em Pipa Sheila Almeida é titular da Delegacia de Furtos e Roubos e desde a quinta preside o inquérito policial que investiga a morte de Gert Bjorn. Crime completa um mês amanhã.

A delegada de Furtos e Roubos de Natal, Sheila Maria Freitas de Souza Almeida, agora também é a responsável pela investigação sobre o assassinato do turista sueco Gert Björn Skytte Sandgren. O crime, ocorrido durante um assalto ao Porto do Mar Village Hotel, na praia de Pipa, completa um mês nesta quarta-feira (1º).



Sheila Almeida assumiu a investigação na quinta-feira (26), obedecendo a uma determinação da Delegacia Geral de Polícia Civil (Degepol). Ela substitui ao delegado Atanázio Gomes, adjunto da Defur, que presidia o inquérito desde o dia 2 de março.



“A única coisa que posso falar é que estamos trabalhando para prender o responsável por esse crime”, limitou-se a dizer a delegada, em contato com o Nominuto.com.



O bombeiro Gert Björn Skytte Sandgren tinha 59 anos e veio ao Brasil pela primeira vez para passar férias com a mulher dele, Ann-Christin Olsson.



Na madrugada do dia 1º de março, em um assalto ao hotel, Ann-Christin Olsson reagiu ao assalto e o criminoso acabou atirando em Gert Björn. Ele morreu a caminho do hospital.



Deatur

Além da Defur e da investigação sobre a morte de Gert Bjorn, Sheila Almeida também passa a responder a partir desta quarta-feira (1º) pelo expediente da Delegacia Especializada de Atendimento ao Turista (Deatur). Ela vai substituir a delegada Alzira Veiga de Medeiros, titular da Deatur, enquanto estiver de férias durante o mês de abril.