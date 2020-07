Receita já aprovou inclusão de 190 mil empresas no Simples Mais de 300 mil solicitações de micro e pequenas empresas ainda faltam ser analisadas, do meio milhão feitas nos dois primeiros meses do ano.

Um total de 190.388 empresas tiveram suas solicitações de ingresso no Simples Nacional aprovadas, nos meses de janeiro e fevereiro deste ano em todo o Brasil.



A Receita Federal aprovou, até então, 37,9% das 501.962 requisições feitas no período. Outras 307 mil (61% do total) ainda faltam ser analisadas pelos técnicos.



Estavam aptas a ingressar no Simples Nacional as microempresas e empresas de pequeno porte, ou seja, aquelas com receita bruta anual igual ou inferior a R$ 240 mil, e entre R$ 240 mil a R$ 2,4 milhões, respectivamente.



Participando do Simples Nacional, os empresários podem recolher em um único documento o Imposto sobre a Renda da Pessoa Jurídica (IRPJ), Imposto sobre Produtos Industrializados (IPI), Contribuição Social sobre o Lucro Líquido (CSLL) e Contribuição para o Financiamento da Seguridade Social (Cofins).



Também estão incluídos contribuição para o PIS/Pasep, contribuição para a seguridade social (cota patronal), Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços (ICMS) e o Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS).