Deputados do Nordeste discutem transposição do rio São Francisco Evento começa às 9h desta quinta-feira, na Assembléia Legislativa, e terá a presença de Ciro Gomes e do secretário do Ministério da Integração Nacional.

Mais de uma centena de deputados estaduais da região nordeste participarão logo mais da abertura do encontro da União Nacional dos Legisladores Estaduais – Unale, às 9h na Assembléia Legislativa, em Natal. Na pauta de discussão temas como transposição do Rio São Francisco e produção de energia.



A programação nesta quinta-feira (5) e sexta-feira (6) consta de palestras e painéis como a participação do deputado federal Ciro Gomes, a do governador de Pernambuco, Eduardo Campos e do Secretário do Ministério da Integração Nacional, João Reis Santana Filho.



A equipe do Nominuto.com fará a cobertura do evento em tempo real.



Quinta-feira (5):

8h - Credenciamneto

Local: Salão Nobre Deputado Paulo Tarso



9h - Abertura Oficial

Local: Salão de Eventos Deputado Álvaro Dias



10h - Primeiro painel

Palestrante: Deputado Federal Ciro Gomes

Mediador: Robinson Faria

Tema: Transposição das águas do Rio São Francisco



11h - Segundo painel

Palestrante: João Reis Santana filho, Secretário do Ministério da Integração Naciona



12:30 almoço no Ocean Palace



15h - Espaço para debates

Artur Cunha Lima - Presidente da Assembleia Legislativa da Paraíba



16h - Terceiro painel

Eduardo Campos, governador de Pernambuco



18h - Encerramento



21h - Jantar no Ocena Palace



Sexta-feira (6):

9h - Primeiro painel

José Antônio Feijó, Diretor do Ilumina da região Nordeste

Tema: geração e distribuição de energia no nordeste

Mediador: Themis Tocles Filho



10h - Debate livre



10:45 - Secretaria da Juventude da Unale

Deputado Rodrigo Soares, da Paraíba



11:30 - Secretaria de Mulheres da Unale

Deputado Ana Cunha, do Pará



12h - Encerramento do encontro



13h - Almoço de encerramento no Olimpo Recepções