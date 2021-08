Um brinde à bebida mais popular do país em Fortaleza

Fotos: Zenaide Castro

Museu da Cachaça

Terra roxa

Durante o festival, a cachaça será utilizada na preparação de drinques variados e como ingrediente principal em pratos diversos. Restaurantes regionais mostrarão como a bebida pode dar sabor especial a carnes, peixes, feijoada e sobremesas. Segundo a assessoria de imprensa do local, o visitante poderá degustar pratos e drinques onde a bebida receberá tratamento profissional de culinaristas e barmen, que desenvolverão receitas para o gosto dos mais exigentes gourmets.Os restaurantes que já confirmaram presença são: Mandacaru, Boi Preto, Delícias do Sertão, Hofbräuhaus, Raízes, Paulinho Grill (de Maranguape), além dos restaurantes do Museu da Cachaça. Outra atração será o "cantinho do chocolate", no qual uma culinarista mostrará aos visitantes os segredos da elaboração dos doces que tem a bebida como elemento para realçar o sabor.Na parte das oficinas de culinária, Paella de tilápia com cachaça, escondidinho de carne de sol, banana com cachaça, brownie e licor de café com cachaça são algumas das receitas que integram o cardápio e cujo preparo será ensinado aos visitantes.Dentro do Complexo Turístico Ypióca, onde o visitante pode passar o dia inteiro se revezando entre passeios de charrete, caiaque, pedalinho e esportes de aventura; ver o maior tonel de madeira do mundo, com capacidade para 374 mil litros de aguardente (registrado no Guinness Book) e um pequeno engenho onde o caldo da cana de açúcar é usado na produção de rapadura, puxa-puxa e alfenim.Mas, a principal atração é o Museu da Cachaça, inaugurado em agosto de 2000 e que conta a história da família Campos, que criou, há 160 anos, a Ypióca. Está instalado num casarão construído em 1851, no Sítio Ypióca, onde funcionou a primeira indústria do grupo. Ao longo da visitação, os guias contam a história da cachaça e relatam várias passagens pitorescas da família, que já está na quarta geração.Uma delas diz respeito ao surgimento do ditado "feito nas coxas", criado porque os escravos moldavam nas pernas os tijolos que eram usados no engenho. A criadora da Ypióca, Eugênia Campos, ficou viúva pouco tempo depois de ter criado, juntamente com o marido, Dário Borges, o engenho. No museu, há réplicas com movimentos mecânicos de alguns dos principais personagens da família.Os pontos mais interessantes da visitação são a mostra dos maquinários usados na fazenda, como um trator de fabricação inglesa, com data de 1938; uma máquina de bombear a cachaça; a sala do envelhecimento da bebida, onde grandes tonéis armazenam cachaças com 38, 41 e 43 anos, que possuem valor sentimental para a família e só são degustadas em ocasiões especiais; além da réplica de um canavial e um painel com 600 apelidos da palavra cachaça, feito a partir de uma pesquisa popular.O nome Ypióca, em tupi guarani, significa "terra roxa", um tipo de solo apropriado para o plantio da cana de açúcar. Já a palavra cachaça teria vindo do castelhano cachaza, um tipo de bebida preparada com a borra do vinho.Outros pesquisadores, entretanto, alegam que a palavra originou-se do arcaico cachaça (porco). Como a carne de porco era dura, tinha-se o hábito de amolecê-la com um pouco de aguardente.A cachaça é produzida em três fazendas localizadas no estado do Ceará e no município de Ceará-mirim, no Rio Grande do Norte, onde está instalada a fábrica mais moderna do grupo Ypióca. Está presente nos cinco continentes e é exportada para 40 países.