Patu: Eleição suplementar mantém resultado de outubro

Vlademir Alexandre Evilásia foi eleita prefeita com 290 votos de vantagem.

Ela venceu hoje o atual prefeito em exercício, Alexandrino Suassuna, Xanxan (PMDB), por 290 votos de diferença. (3.526 a 3.236). O resultado comprova a força política do grupo liderado pelo marido da prefeita eleita, Ednardo Moura (PSB), que venceu a eleição de outubro, porém teve sua candidatura cassada, uma vez que o Tribunal de Contas da União não aprovou as contas de sua administração anterior à frente da Prefeitura, no final dos anos 90.Durante a campanha, a candidata do PSB recebeu também apoios como o do vice-governador Iberê Ferreira de Souza (PSB) e do deputado estadual João Maia (PR), além de nomes como o do deputado estadual e primo de Ednardo, Gilson Moura (PV), e de lideranças do PT estadual.A coligação vencedora, “Justiça e Paz”, foi formada pelo PSB, PV, PT, DEM e PR e teve como candidata a vice a enfermeira Maria Gorete Forte, a Doutora Gorete (PV). O adversário, Alexandrino Suassuna, é o atual presidente da Câmara Municipal e, por isso, ocupava o cargo de prefeito em exercício.Os partidários de Evilásia sempre questionaram o cargo de Xanxan e a eleição no Legislativo está sendo questionada na Justiça. Porém, graças a uma liminar do Tribunal de Justiça (em primeira instância a juíza Gisela Besch havia determinado a realização de nova eleição) ele se manteve no cargo. Se nova decisão não for tomada, deve voltar à presidente da Câmara no próximo dia 27, quando a candidata eleita tomará posse.O dia da eleição suplementar foi marcado pela prisão de quatro pessoas acusadas de compra de voto e ainda por uma falha do policiamento, que apesar de em grande número durante todo final de semana (mais de 200 policiais civis, militares e federais), chegaram a deixar um dos locais de votação desguarnecido, exatamente onde os dois candidatos votam, durante quase duas horas.A eleição suplementar de Patu foi a primeira do ano no Rio Grande do Norte, mas não deve ser a única, uma vez que outros processos estão tramitando na Justiça Eleitoral e também podem resultar em novas eleições, caso terminem com a anulação de mais de 50% dos votos válidos, como ocorreu em Patu.