Câmara Federal estuda aumentar salário e abolir verba indenizatória Parlamentares discutem hoje (11) proposta que aumenta em R$ 8 mil os próprios vencimentos, igualando-os aos dos ministros do Supremo Tribunal Federal.

A Mesa Diretora da Câmara Federal discute hoje (11) uma proposta que procura equiparar o salário dos deputados com os do ministro do Supremo Tribunal Federal (STF).



A ideia é aumentar o vencimento dos parlamentares em R$ 8 mil e acabar com a verba indenizatória, de R$ 15 mil mensais. Se o projeto for aceito, os deputados passarão a receber R$ 24,5 mil.



De acordo com o deputado Rafael Guerra (PSDB-MG), autor do projeto, a Câmara terá uma economia de R$ 18 milhões por ano se parar de pagar a verba indenizatória, que é usada para gastos com combustível, celular e passagens aéreas, entre outros.



Ainda de acordo com o deputado, se a Casa for acompanhada pelas Câmaras Municipais e Assembleias Legislativas, a União deixará de gastar R$ 100 milhões.



A Mesa Diretora tem até o dia 18 para aprovar a medida.