Carteiras de estudante serão feitas por 13 entidades em Natal Segundo a STTU, critérios para habilitação são baseados na documentação. Prazo segue até sexta-feira (13).

A Secretaria de Transporte e Transito Urbano (STTU) continua analisando as propostas das entidades candidatas a confecção de carteiras de estudante em Natal. Nesta quarta-feira (11), a STTU recebeu documentação de mais duas que estavam com processo pendente por falta de documentação. O processo segue até a sexta-feira (13), quando deve ser finalizada a análise das entidades.



Em 1º de março, seis entidades apresentaram proposta e foram aprovadas, ficando nove em espera.



Segundo o diretor do Departamento de Operações e Permissões da STTU, Saul Amorim, as empresas ficaram suspensas por falta de documentação. “Depois de outra análise, das nove empresas em diligência, sete foram aprovadas e duas continuaram no processo, por falta de documentação”, afirma o diretor.



O processo só deve estar concluído na próxima semana, quando a STTU publicar no Diário Oficial a lista completa das entidades aprovadas no processo.



As empresas habilitadas são:

1- Associação Beneficente Estudantil do Rio Grande do Norte – ABERN

2- Associação Norte RioGrandense dos Estudantes - ANE

3- União Norte Riograndense dos Estudantes - URNE

4- União dos Jovens Estudantes do Rio Grande do Norte – Ujern

5- União Estadual dos Estudantes do Rio Grande do Norte - UEERN

6- União Norte Riograndense dos Estudantes - URNE

7- DCE - Cefet

8- DCE - Facex

9- DCE - Fern

10- DCE - Farn

11- DCE - UFRN

12- DCE - UnP

13- DCE – Uva