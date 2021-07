Potiguares Sub-17 estão nas semifinais do Brasileiro de Basquete A seleção do Rio Grande do Norte venceu duas e perdeu uma na primeira fase; esta tarde, os potiguares encaram o Ceará.

A seleção de basquete masculino Sub-17 do Rio Grande do Norte alcançou as semifinais do 59º Campeonato Brasileiro de Bases, em andamento em Campina Grande (PB) - e logo mais, às 14h30, disputa contra o Ceará, buscando um lugar à fase final.



Na primeira fase, o Rio Grande do Norte estreou vencendo a seleção de Sergipe, 64 a 39, e em seguida os potiguares venceram apertado a seleção da Bahia, 53 a 52 - nas duas ocasiões o cestinha foi Júlio (que marcou 14 pontos 16 pontos contra a Bahia) - , porém no último jogo os atletas do RN perderam para Pernambuco no único tropeço atá aqui (96 a 49).



Com isto, o Rio Grande do Norte terminou com a segunda colocação no Grupo B - o primeiro colcoado foi Pernambuco - e por conta do cruzamento olímpico das semifinais, vai encarar o Ceará (primeiro colocado invicto pelo Grupo A; o segundo colcoado foi Alagoas).



A decisão do Brasileiro será neste sábado (18) - se os atletas do RN vencerem hoje os cearenses, decidem o titulo da competição às 14h30 contra o vencedor de Alagoas x Pernambuco; caso contrário, o Rio Grande do Norte disputará o bronze às 12h30 contra o perdedor de Alagoas x Pernambuco.