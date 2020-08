Copa do Brasil: ABC faz mistério para jogo em Manaus Fast vai contar até com He Man para enfrentar o "Mais Querido" no Vivaldão; já no CT alvinegro, mais dois atletas foram embora.

O ABC está quase pronto para o jogo desta noite contra o Fast Clube, no estádio Vivaldão, em Manaus (AM) às 20h30 (hora local; 21h30 pelo horário de Brasília). Ontem à tarde o time fez um treino tático, seguido de um recreativo - e o técnico Heriberto da Cunha não abriu a boca, considerando que o adversário não pode saber como o alvinegro vai entrar na partida. Definição, mesmo, só à beira do gramado.



E o Fast? O técnico Napoleone Júnior fez uns testes no coletivo de apronto, ainda na segunda (02.03) no estádio Vivaldão - a começar de variações no esquema tático, de 3-5-2 para 4-4-2. Também ocorream algumas trocas de peças: na zaga, He Man vai enfrentar o ABC, substituindo William; no meio-campo, Peu substitui Embu; no ataque, Bazinho, atacado de gripe, não treinou - mas está entre os titulares. O que pode complicar é a falta de ritmo, afinal o Fast ainda não disputou nenhuma partida oficial (o Campeonato Amazonense, por exemplo, só começa no domingo).



Assim, o Fast deve entrar em campo com a segunte escalação - Ricardo, Ney Júnior, Sérgio Pontes, He Man; Flávio, Peu, Márcio Parintins, Preto, Alex Soares; Bazinho e Maranhão.



Fast x ABC terá arbitragem de Rosinildo Galdino (RR).





Mais gente saindo do CT



Enquanto isso, em Natal, mais gente está indo embora do CT alvinegro. Depois do atacante Diogo, o zagueiro Cauê e o meiocampista Tiago Gaúcho acertaram ontem (03.03) os detalhes da rescisão contratual. Com isto, apenas o volante Tales segue afastado do plantel, treinando em separado com os preparadores físicos alvinegros.



Só para lembrar: Cauê fez nove jogos pelo ABC, sendo dois amistosos e sete partidas oficiais pelo Campeonato Estadual; e Tiago Gaúcho partipou de quatro jogos (um amistoso e três partidas válidas pelo Estadual). Nenhum dos dois fez um gol sequer.