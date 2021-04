Com um a menos, Chile empata em casa e assume vice-liderança A equipe foi aos 17 pontos na tabela de classificação, e segue na quinta colocação.

A partida no estádio Nacional de Santiago que começou com o Chile pressionando, terminou com a equipe da casa comemorando o empate por 0 a 0 com o Uruguai, resultado que deu a vice-liderança das eliminatórias sul-americanas aos chilenos, que subiram aos 20 pontos e ultrapassaram a Argentina.



Logo aos quatro minutos o Chile utilizou a jogada aérea para chegar ao gol adversário, e quase abriu o placar perante sua torcida. A equipe da casa seguia melhor, mas sem ser efetiva nas finalizações.



Alexis Sánchez, aos 24min, por muito pouco não inaugurou o placar em Santiago. O jogador recebeu cruzamento na área após linda jogada de Suazo e carimbou o travessão após escorar de cabeça, com o goleiro uruguaio já vendido.



Os chilenos passaram então a dominar o Uruguai, com melhor toque de bola, e boas jogadas ofensivas. A equipe celeste explorava apenas os contra-ataques, porém sem sucesso.



Mas a situação ficou um pouco mais complicada para o Chile quando o camisa 2 Isla recebeu seu segundo cartão amarelo na partida e foi expulso, aos 34 minutos da primeira etapa.



Com 8 minutos do segundo tempo, o Uruguai quase saiu na frente, mas o goleiro chileno Bravo trabalhou muito bem e fez uma grande defesa em chute a queima roupa. Os visitantes se animaram e partiram para o ataque, invertendo o papel da etapa inicial.



O Uruguai, vendo a possibilidade de se aproximar ainda mais dos líderes, continuou atacando, mas desperdiçou muitos chutes, fazendo com que a partida terminasse mesmo sem gols. A equipe foi aos 17 pontos na tabela de classificação, e segue na quinta colocação.



O Chile pode terminar a 12ª rodada das eliminatórias na segunda colocação, caso o Brasil não vença o Peru, na partida que encerra os jogos desta quarta-feira. A seleção de Dunga, em caso de triunfo, sobe aos 21 pontos e assume a vice-liderança.