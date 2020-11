Com gol de Fernando, Vasco vence Boavista em Bacaxá O time vascaíno confirma sua boa fase, teve um pouco de dificuldade, mas confirmou mais três pontos.



Carlos Alberto foi bem marcado na vitória do Vasco

Com um gol do zagueiro Fernando, o Vasco venceu o Boavista por 1x0, em Bacaxá, na tarde deste domingo (15), pela 3ª rodada da Taça Rio.



Com o resultado, o Cruzmaltino lidera o Grupo A com 9 pontos e 7 gols de saldo. O Fluminense é o 2º, com 9 pontos e saldo de 3 gols.



O time do técnico Dorival Júnior volta a campo no próximo domingo (22) para enfrentar o Flamengo, no Maracanã.





O jogo



Jogando contra o bom time do Boavista, que também entrou em campo com 100% de aproveitamento na Taça Rio, o Vasco teve muito trabalho.



A equipe da Região dos Lagos começou marcando forte e tocando bem a bola. No entanto, apesar de ter menor posse nos primeiros minutos, foi o Gigante da Colina quem criou as principais oportunidades.



Aos 9 minutos, Jéferson arrancou pelo meio e achou Élton. O atacante entrou na área e bateu colocado. Vinícius espalmou. No minuto seguinte, foi a vez de Paulo Sérgio servir Élton. O vascaíno se antecipou ao zagueiro e desviou. Vinícius fez outra grande defesa.



Aos 23 minutos, Élton voltou a dar trabalho à zaga adversário. Dessa vez, Pessanha cortou o chute. Um minuto depois, o Boavista também levou perigo. Tony puxou contra-ataque em velocidade, entrou na área e chutou. Amaral, em grande recuperação, travou a jogada.



Aos 28, Mancuso levantou a bola na área e Roberto Santos, em posição duvidosa, cabeceou para Tiago fazer boa defesa. O gol único do jogo aconteceu aos 40 minutos. Paulo Sérgio cobrou falta da intermediária e Fernando, de costas, cabeceou no canto esquerdo de Vinícius: Vasco 1x0.



Em desvantagem no marcador, o time de Bacaxá continuou dando trabalho no 2º tempo. Aos 4 minutos, Mancuso chutou da entrada da área e Tiago defendeu.



Quatro minutos depois, foi Felipe Adão quem assustou. Mas o chute saiu pela linha de fundo. O Vasco chegou à área do Boavista aos 12.



Carlos Alberto e Jéferson fizeram tabela e a bola sobrou para Ramon cruzar na área. Ninguém apareceu para finalizar. Aos 26, Faioli, que havia entrado no lugar de Rodrigo Pimpão, invadiu a área e bateu. Vinícius se esticou para defender.



Dois minutos depois, o Boavista levou perigo novamente. Felipe Adão recebeu de Têti, demorou a chutar e mandou para fora. O Vasco segurou bem a pressão do time da casa até o fim, mas o placar poderia ter sido modificado nos minutos finais.



Aos 42, o Gigante da Colina quase fez o segundo. Paulo Sérgio cobrou escanteio e Léo Lima cabeceou firma. Vinícius fez grande defesa. No minuto seguinte, a equipe de Bacaxá quase empatou. Tony pegou rebote de Tiago e chutou pela linha de fundo. Vitória vascaína garantida: 1x0.





Ficha técnica: Boavista 0 x 1 Vasco

Local: Eucy Resende de Mendonça (Bacaxá)

Árbitro: Felipe Gomes da Silva (RJ)

Assistentes: Marco Aurélio dos Santos Pessanha e José Carlos Batista de Arruda

Gol: Fernando aos 40 minutos do 1º tempo.

Cartões amarelos: Paulo Rodrigues, Têti e Santiago (Boavista); Carlos Alberto, Amaral e Souza (Vasco).



BOAVISTA

Vinícius; Rogério Rios, Santiago, Pessanha e Paulo Rodrigues; Cocito (Bruno Moreno), Fernando Bob, Mancuso (Leandro Cruz) e Têti; Tony e Roberto Santos (Felipe Adão). Técnico: Edinho.



VASCO

Tiago, Paulo Sérgio, Fernando, Titi e Ramon; Amaral, Mateus (Souza), Jéferson (Léo Lima) e Carlos Alberto; Rodrigo Pimpão (Faioli) e Élton. Técnico: Dorival Júnior.



