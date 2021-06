Operação Integrada: polícias do RN e da Paraíba realizam ação conjunta Até as 10h50 desta terça-feira, 15 pessoas já tinham sido presas no Rio Grande do Norte.

As polícias do Rio Grande do Norte e da Paraíba realizam desde as primeiras horas desta terça-feira (7) a operação Integrada. A ação tem por objetivo dar cumprimento a vários mandados de prisão expedidos pelas Justiças de ambos Estados.



Até as 10h50 desta terça, 15 pessoas já tinham sido presas no Rio Grande do Norte. Os nomes dos presos ainda não foram repassados à imprensa, o que deve ocorrer em uma entrevista coletiva à tarde.



* Mais informações à tarde.