Maurício Gurgel quer trazer novos nomes ao PHS

Epídio Júnior Maurício Gurgel: depois de conquistar a Câmara, ele quer a presidência do PHS.

“Quero ajudar a fazer o partido crescer, aumentar o número de filiados e chamar os que não se elegeram ou estão insatisfeitos com seus partidos”, resumiu sua plataforma.Maurício Gurgel tem 20 anos e se filiou ao PHS há menos de dois. “Queria me candidatar a vereador e estava sem partido, e na época muitas pessoas me indicaram o PHS. Se tivesse escolhido outros partidos maiores, não teria sido eleito com minha votação”, relembra, acrescentando que o deputado Vivaldo Costa (PR), foi um dos que incentivou a filiação.O vereador, que até então “nunca tinha disputado nem grêmio de escola”, conseguiu 4.197 votos e ocupou a única vaga do partido na Câmara Municipal. O PHS também conquistou a prefeitura da pequena Vila-Flôr e quatro vice-prefeituras em 2008.As eleições para a presidência do diretório municipal serão realizadas dia 25 de abril.