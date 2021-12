OMS nega exagero e alerta para onda ainda mais letal da gripe suína Epidemia ocorreu no fim da temporada típica da gripe no hemisfério norte, o que explicaria o caráter relativamente leve do surto inicial.

A diretora-geral da Organização Mundial da Saúde (OMS), Margaret Chan, negou hoje (4) que a reação do órgão em relação à gripe suína tenha sido exagerada e alertou para a possibilidade de uma segunda onda ainda mais letal de contágio.



As informações são da agência portuguesa Lusa.



Margaret destacou que a epidemia da doença ocorreu no final da temporada típica da gripe no hemisfério norte, o que explicaria o caráter relativamente leve do surto inicial.



Apesar de dados procedentes do México e de outros países indicarem queda dos índices de mortalidade, ressaltou Margaret, isso não significa que a pandemia tenha acabado.



“Esperamos que o vírus vá perdendo força, porque, se não for assim, enfrentaremos um foco importante. Prefiro pecar por excesso do que por falta de preparação.”