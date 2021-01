PSB está mais "magrinho" Sem prefeito, nem ex-prefeito e com um mandato a menos na Câmara Federal, o partido corre atrás do prejuízo.

O saldo negativo das eleições municipais 2008 para o PSB só agora pode ser realmente avaliado. A derrota nas urnas para o grupo da prefeita Micarla de Sousa (PV) foi só o início. O melhor, quer dizer, o pior ainda estava por vir. Sem prefeito, nem ex-prefeito e com um mandato a menos na Câmara Federal, o partido corre atrás do prejuízo.



Não bastasse a saída de duas lideranças importantes para a legenda - uma que mantinha a melhor avaliação (65%) da população entre os últimos gestores da capital do estado, e o outro que conseguiu provar no TSE que o mandato de deputado é dele. Sim porque saiu do partido sem perdê-lo - os representantes que ficaram estão estremecidos. Ah! Se não fosse a fidelidade partidária. A debandada seria maior.



"Temos que acabar com os partidos familiares", reclama o vereador Enildo Alves, outro insatisfeito na legenda. Com a saída de Carlos Eduardo, o parlamentar quer um colega de Câmara na presidência do diretório municipal. Mas é difícil.



Até duas semanas ele e os demais vereadores do PSB em Natal, com exceção de Franklin Capistrano e Júlia Arruda, não queriam que Márcia Maia assumisse o comando da legenda. Não teve jeito, ela era vice. No entanto, poderia convocar novas eleições "em nome da reestruturação do partido", frase preferida dos seguidores de Wilma. Pediu?



Na reunião com o vereador Júlio Protásio, representante dos que não queriam Márcia Maia na presidência municipal da legenda, ela levou a melhor.



Por decisão da Executiva Nacional do PSB os mandatos de presidentes dos diretórios municipais de todo o país serão prorrogados para 2010. Assim, até lá, nada muda no partido que, em Natal, continua sob o comando dos wilmistas.