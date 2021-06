De virada, ASSU derrota o América por 2 a 1 Camaleão do Vale chegou aos 12 pontos e fica na terceira colocação enquanto o América, já eliminado, vai montando sua base para a série B.

Em jogo de opostos, o ASSU derrotou, de virada, o América no estádio Edgarzão. Precisando do resultado para ainda aspirar uma chance na final do segundo turno, o ASSU saiu perdendo para o América, já eliminado da competição.



Sandro Hiroshi abriu o placar em favor do América. Contudo, o alvirrubro não segurou a pressão do Camaleão do Vale que empatou com Leandro Mineiro. Quando tudo levava a crer que o empate seria o resultado final, Luíz Carlos virou o placar aos 43 minutos do segundo tempo.



O resultado manteve o América na quinta posição com sete pontos enquanto o Camaleão do Vale chegou aos 12 pontos ocupando a terceira colocação. Mesmo já fora da competição, o jogo serviu para o novo técnico do América, Guilherme Macuglia, fazer algumas observações do time que vai disputar a série B.



Na última rodada, o América recebe o Baraúnas enquanto o ASSU pega o Potyguar de Currais Novos.