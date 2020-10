João Grandão é condenado a três anos e três meses Jurados rejeitaram tese da defesa do ex-policial, que atirou em João Maria da Silva, em 1994. Condenação não deverá ser cumprida, pois prazo já expirou.

O ex-policial militar João Maria da Costa Peixoto foi condenado, na tarde de hoje (11) a três anos e três meses de prisão por tentar matar João Maria da Silva Nascimento, em 1994 na praia dos Artistas.



A sentença, porém, não deverá resultar em mais tempo atrás das grades, pois o período ao qual o réu foi condenado já teria se expirado.



Durante o julgamento, o representante do ex-PM, o defensor público Geraldo Gonzaga, alegou legítima defesa. Enquanto o promotor público Augusto Flávio Azevedo argumentou pela condenação, desqualificando a tese de que João Grandão teria atirado para não ser morto.



A vítima do atentado, João Maria da Silva Nascimento, morreu em 2006, em Mãe Luíza. O assassinato dele não tem relação com a tentativa de homicídio de 1994.



