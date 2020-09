Deputado discute destinação de emendas com municípios

Gabriela Duarte Fábio Faria quer discutir distribuição de recursos das emendas.

As reuniões devem começar nos próximos dias pela região do Trairi. “Nós temos R$ 10 milhões em emendas, este ano, que vão beneficiar diversos municípios do Rio Grande do Norte”, disse o parlamentar.Os recursos serão destinados para investimentos em projetos de desenvolvimento agrário, construção e recuperação de açudes e barragens. Cerca de R$ 1 milhão, de acordo com Fábio, atenderá as ações de infra-estrutura urbana em municípios potiguares.