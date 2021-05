Espaço do Samba revive música tradicional Festa na avenida Rio Branco começa às 18h dos sábados.

O Espaço do Samba apresentará neste sábado (4) o Grupo Samba Erudito, a partir das 18h e Arquivo Vivo, encerrando a programação da noite com o samba de raiz.



O Arquivo Vivo é formado por Marcos Souto (Cavaquinho e vocal), Vinícius Assunção (Banjo), Bruno (Pandeiro e vocal), Carlinhos (Rebolo e vocal), Maurício (Percussão geral), Binho (Reco-reco) e Daniele (Surdo).



O nome da banda surgiu da idéia de resgatar o samba tradicional e levá-lo ao conhecimento do público.



Dentre os representantes do ritmo estão Roberto Ribeiro, Cartola, Paulinho da Viola, Nelson do Cavaquinho, João Nogueira, Chico Buarque no repertório.