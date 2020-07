João Maia divulga nota de esclarecimento sobre casa de R$ 5 milhões

Gabriela Duarte João Maia esclarece porque não declarou imóvel de R$ 5 milhões em seu nome.

Em contato com a assessoria de imprensa do deputado na manhã de hoje, fomos informados de que até o início da tarde o parlamentar entregará a nota ao seu partido, o PR e ao Congresso Nacional.No conteúdo ele explica porque o imóvel do irmão está registrado em seu nome e o motivo de nunca ter feito a declaração do bem.O caso veio à tona em matéria publicada neste final de semana no Jornal A Folha de São Paulo . Segundo o noticiário, Agaciel Maia comprou a casa em 1996, logo que assumiu o cargo de diretor-geral do Senado. O imóvel fica localizado às margens do Lago Paranoá, área nobre de Brasília.