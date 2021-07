Ex-médico condenado em Goiás deve voltar ao RN nos próximos dias

Fred Carvalho Denísio Caron reside neste condomínio na avenida Ayrton Senna

Paulista de São José do Rio Preto, Denísio Caron reside a alguns anos em Natal. A reportagem dotelefonou para o apartamento em que ele mora, no bloco 4 do condomínio Flórida Gardens, na avenida Ayrton Senna. Um homem que atendeu o telefonema, que se identificou por Wellington, disse que o ex-médico continua em Goiânia e não tem previsão de quando vai regressara Natal. “Ele ainda está abalado com tudo isso”, limitou-se a falar.Caron tem 47 anos, é divorciado, pai de três filhos e atualmente reside em Natal com uma segunda mulher. Em juízo, ele disse que atualmente sobrevive sendo gerente de obras, mas não especificou onde são essas obras. A mulher de Caron é proprietária de uma pousada em Pipa, praia do litoral Sul potiguar.O juiz Jesseir Coelho de Alcântara explicou aoque, com o benefício de poder aguardar o trânsito em julgado do processo, nada impede Caron de retornar a Natal. “Ele só tem que cumprir os prazos e os pedidos judiciais. Fora isso, poderá viajar aí para Natal assim que quiser”, falou, por telefone.A reportagem tentou entrar em contato com os advogados que defendem o ex-médico para saber quando ele vai retornar para a Natal, mas os telefones só chamaram. A defesa poderá ainda solicitar junto à vara de Execuções Penais de Goiás que a pena seja cumprida no Rio Grande do Norte.Denísio Marcelo Caron foi condenado nesta terça-feira pela morte da advogada Janet Virgínia Novais Falleiro de Figueiredo, em janeiro de 2001. A sentença inclui ainda o pagamento de indenização no valor de R$ 30 mil à família da vítima. Janet morreu em consequência de cirurgia de lipoaspiração, que teria causado perfurações em seu intestino, provocando um quadro de infecção generalizada.Caron ainda é denunciado por um outro homicídio em Goiás e outras dois em Taguatinga (DF), os três com as mesmas características do primeiro. Ainda não há data para esses julgamentos.