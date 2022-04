Caminhada contra violência infantil relembra casos Maisla e Maria Luíza

Fotos: Abelardo Nunes

“Queremos justiça não só nesses casos das nossas filhas. Queremos que as autoridades façam mais para evitar que casos semelhantes voltem a acontecer e que outras famílias sofram o mesmo que estamos sofrendo”, disseram os pais de Maria Luiza, Rosilene Fernandes e Humbelino de Moura.O camelô Nerivan Pereira dos Santos e a dona-de-casa Marisa Mariana, pais de Maisla, ainda estão chocados com o crime bárbaro cometido contra a filha deles.“Já faz quase uma semana e eu posso dizer que ainda não sei o que aconteceu direito. Não consigo encontrar de jeito nenhum um motivo para minha filha ter sido morta daquele jeito”, falou Marisa Mariana. Maisla foi morta e em seguida teve o corpo esquartejado em 11 pedaços. O crime foi cometido na terça-feira (12).Nerivan dos Santos falou “ter certeza” de que foi o ambulante Osvaldo Pereira de Aguiar quem matou Maisla. “Não como não ter sido ele. A polícia já tem muitos indícios que apontam para ele. Em breve a polícia vai conseguir elucidar esse caso”, disse.A caminhada foi organizada pela igreja Adventista do 7º Dia e contou com a presença de centenas de pessoas.