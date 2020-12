Mulheres discutem políticas públicas no RN

Marília Rocha Mais de 500 mulheres discutiram hoje políticas públicas no RN.

Dos três painéis do dia, o tema de saúde da mulher deve ser o mais explorado, por causa da discussão atual sobre a legalidade de abortos e violência sexual contra a mulher. A palestrante e ginecologista, Stênia Lins Leão, a mediadora, Maria do Carmo e mais dois médicos devem apresentar casos e soluções para mulheres em situação de risco.O tema do Seminário foi pensado pela coordenadora, Socorro Almeida, para que surjam projetos com foco na mulher em todo o Estado. “Queremos fazer outros seminários durante o ano para levar projetos para todos os municípios. Hoje temos mais de 500 mulheres que devem propor novidades para cada região”, declara.A governadora Wilma de Faria e a vereadora Júlia Arruda abriram o Seminário representando o poder legislativo e executivo no evento.Júlia Arruda comentou com a reportagem dosobre seus projetos na Câmara. “Estamos com um projeto de criação de uma Central para atendimento a mulher, o Fala Mulher, que dará atenção social e psicológica as mulheres de Natal”, afirma a vereadora. Os atendimentos serão feitos pelo telefone e pela internet.O projeto é um exemplo de políticas públicas desenhadas durante o Seminário e que devem ser aplicados nos próximos meses.