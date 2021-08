Benes Leocádio diz que repasses do FPM para 2010 serão insuficientes

Elpídio Júnior Benes critica Governo Federal por não corrigir valores dos repasses do FPM.

Em Brasília diversas vezes durante os últimos meses, Benes Leocádio discutiu sobre as compensações que os municípios teriam com a diminuição dos repasses do FPM devido à diminuição no recolhimento do IPI por parte do Governo Federal. No entanto, as respostas não foram animadoras e o presidente da Femurn critica as medidas anunciadas pelo Executivo Federal.“Deram apenas a garantia de que os valores deste ano serão mantidos, e não haverá uma correção. Eles não vão levar em conta o aumento do salário mínimo, do piso dos professores, inflação. É complicado, porque as despesas vão aumentar e os repasses não”, explicou Benes Leocádio.O principal ponto que o prefeito de Lajes busca o esclarecimento diz respeito à renegociação do pagamento do INSS pelas prefeituras, assunto já discutido pela Confederação Nacional dos Municípios. O assunto ainda não está muito claro para os prefeitos. “Queremos que ele explique esse ponto, principalmente”, resumiu.No evento de inauguração da nova sede da Associação dos Municípios do Litoral Agreste Potiguar, Benes Leocádio buscará mobilizar os demais prefeitos para participar do encontro com Alexandre Padilha, que ocorre na quinta-feira (23), na Fiern.