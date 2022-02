Está dada a largada para a Série A do Brasileiro Em disputa, estão três vagas à Libertadores e oito à Copa Sul-Americana; os quatro últimos descem à Série B.

Está dada a largada para a Série A do Campeonato Brasileiro. A primeira rodada da primeira divisão do futebol nacional, está começando hoje, com Sport-PE x Barueri-SP, Palmeiras x Coritiba e Avaí x Atlético-MG.



Amanhã (10) a primeira rodada será completada com Corinthians x Internacional, Fluminense x São Paulo, Cruzeiro x Flamengo, Atlético-PR (com o potiguar Wallyson e tudo o que tem direito) x Vitória, Grêmio x Santos, Santo André-SP x Botafogo e Goiás x Náutico.



Ese ano, a luta para permanecer na primeira divisão tem um sabor especial. É que, ao final das 38 rodadas (turno e returno) com disputa em pontos corridos - a fórmula que vem sendo usada há alggum tempo - quatro equipes caem para a Série B, a Segundona - onde estão, entre outros, o Vasco e o São Caetano, ao lado por exemplo de ABC e América. Fora isto, está em jogo na "Primeirona" três vagas à Libertadores da América (mais uma vaga para uma espécie de seletiva, também para a Libertadores), mais oito vagas para a Copa Sul-Americana.