Horário do Passe Livre pode ser ampliado

Segundo o secretário, a STTU está analisando quanto tempo seria necessário para o embarque de passageiros, mudança para outro ônibus e termino da viagem, que provavelmente será de uma hora e meia. “Tivemos uma reunião hoje para mudar o tempo nas linhas da zona norte e pode ser ampliado nos próximos dias”, afirma.Mas o secretário aponta a polemica em torno do projeto sendo de responsabilidade da falta de informação. “O que está acontecendo é que os passageiros continuam achando que tem que descer nas estações e isso não é verdade. Os passageiros podem mudar de ônibus em qualquer estação, inclusive na própria zona norte, até no mesmo bairro em que embarcou”, destaca.Kelps lembrou que para a mudança, o usuário não tem nenhum gasto. “O passageiro não perde nada em usar o Passe Livre, ele apenas ganha mais opções de transporte”, explica o secretário.O projeto foi criado há um mês para aumenta as condições de mobilidade aos passageiros que transitam através de transporte urbano (ônibus e alternativos), nas quatro regiões de Natal sem o uso das estações de transferência.O Passe Livre permite a troca de linha de ônibus em qualquer parada, durante um período de uma hora.