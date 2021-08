ABC/UnP/Art&C é campeão do Desafio Nordeste em Paulo Afonso

Assessoria de Imprensa O ABC venceu a seleção de Abaré de 5 a 1 na partida final

A importante conquista fora de casa deu ao time alvinegro o primeiro título da temporada 2009. Os gols da brilhante vitória foram marcados por Walber (2), Dentinho, Anderson e Matheus.Sob o comando de Ernani Passaglia, que assumiu o grupo às vésperas da competição, o ABC chegou ao título de forma invicta. A campanha vitoriosa teve quatro partidas, um empate em 2 x 2 a contra o próprio Abaré e uma elástica vitória por 6 a 0 sobre o Santa Brígida, na primeira fase.Nas semifinais, o time potiguar tirou os donos da casa, vencendo por 3 a 1 a Seleção de Paulo Afonso.A equipe alvinegra disputou o Desafio do Nordeste com Matheus, Rafael Negão, Anderson, Dentinho, Betinho, Ricardo, Bizinho, Léo Rumennigue, Preto, Kilmer, Igor e Fabyano. O retorno da delegação está programado para esta quarta-feira (22). O próximo compromisso será a disputa da Taça RN e depois o Campeonato Norte-rio-grandense.Empolgado com a conquista, o dirigente Rubens Lemos Filho destacou a forma como o time se comportou, elogiando o técnico Ernani Passaglia que conseguiu, em pouco tempo, elevar a auto estima dos jogadores.“Jogamos de forma diferente, valente, com muita qualidade coerência. Desde a primeira partida dava para sentir nos jogadores a determinação pela busca da vitória sempre, como deve ser quando se trata de um time da tradição do ABC”, disse Rubinho muito feliz.