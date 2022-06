RN receberá R$ 30 milhões da União para desabrigados das enchentes O dinheiro será utilizado na reconstrução das áreas atingidas pelas inundações no Estado, especialmente na região do Vale do Açu.

O Ministério da Integração Nacional vai liberar R$ 30 milhões, em caráter emergencial, para as vítimas das enchentes no Rio Grande do Norte. A liberação, anunciada pelo ministro Geddel Vieira, durante audiência com a governadora Wilma de Faria, foi publicada na edição desta quinta-feira (21) do Diário Oficial da União. O dinheiro será utilizado na reconstrução das áreas atingidas pelas inundações no Estado, especialmente na região do Vale do Açu, que foi a mais afetada pelos alagamentos.



Segundo o ministro, os recursos já foram empenhados e estão sendo liberados imediatamente por determinação do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, de acordo com o Plano de Trabalho que o Governo do Estado apresentou ao Ministério da Integração Nacional. “Tínhamos nos comprometido em liberar os recursos quando sobrevoamos a região do Vale do Açu e pudemos conferir de perto as dificuldades que estava enfrentando o Rio Grande do Norte”, comentou Geddel Vieira durante a audiência com a governadora, que contou com a presença do deputado federal Henrique Eduardo Alves.



A governadora Wilma de Faria informa que os R$ 30 milhões que estão sendo liberados pelo governo federal equivalem à primeira parte do montante de R$ 45 milhões que foi pleiteado pelo Governo do Estado para atender às vítimas das enchentes. O valor não cobre, por exemplo, as perdas do setor produtivo, que acumula prejuízos de mais de R$ 50 milhões. Somadas, as perdas do Rio Grande do Norte com as chuvas, incluindo a destruição das estradas, de açudes, poços tubulares, prédios públicos e moradias totalizam mais de R$ 100 milhões.







Os municípios beneficiados com os recursos serão Angicos (recuperação de açude e vias urbanas), Alto do Rodrigues, Apodi, Assu, Baraúnas, Extremoz (bueiros), Governador Dix-Sept Rosado, Ipanguaçu, Jandaíra, Maxaranguape, Mossoró, Pendências, Pedra Grande, Porto do Mangue, Pureza, São Bento do Norte, São Tomé, Tenente Laurentino, Tibau, Afonso Bezerra, Upanema, Jardim de Piranhas (casas, prédios públicos, ponte, vias urbanas e estradas vicinais).







O Governo do Estado também vai aplicar parte dos recursos em obras de recuperação das rodovias RN-404, 263, 087 e 288, que foram as que mais sofreram estragos com as indundações.







Dados da Coordenadoria de Defesa Civil do Rio Grande do Norte apontam que 30 municípios potiguares foram atingidos pelas enchentes. Em todo o Estado, as chuvas já afetaram mais de 78.500 pessoas, entre desalojados e desabrigados. Mais de 19 mil residências foram danificadas ou totalmente destruídas pelas chuvas.