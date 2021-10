Depois de Recife, Salvador recebe a seleção brasileira em setembro

CBF News Presidente da CBF recebe o baiano Ednaldo Rodrigues e garante jogo em Pituaçu

A partida é válida pelas Eliminatórias da Copa do Mundo de 2010, e o anúncio foi feito durante a visita do presidente da Federação Baiana de Futebol, Ednaldo Rodrigues, ao presidente da CBF.O Estádio Roberto Santos Metropolitano Itapuaçu, reinaugurado no dia 25 de janeiro deste ano, tem capacidade para 32.157 espectadores. O presidente Ricardo Teixeira espera o grande apoio do povo baiano à Seleção Brasileira.- Tenho certeza de que isso vai acontecer. Não só na Bahia, como em todo o Nordeste, a Seleção Brasileira é sempre recebida com muito carinho, como será agora no jogo contra o Paraguai, dia 10 de junho, em Recife.O presidente Ricardo Teixeira, que é também presidente do Comitê Organizador da Copa de 2014, falou da expectativa que cerca a reunião do Comitê da FIFA, no dia 31 de maio, em que serão anunciadas as 12 cidades sedes.- O anúncio será feito após a reunião e será uma Copa de todo o país, e não somente das 12 cidades que serão contempladas, já que outras cidades também poderão abrigar Seleções para treinamento no período de preparação.