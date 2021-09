São José de Campestre terá novas eleições para prefeito Tribunal Regional Eleitoral ainda não julgou o caso devido ao pedido de vistas do juiz Fernando Pimenta, mas votação já está 4 a 0.

O município de São José de Campestre terá uma nova eleição para prefeito. Na tarde desta quinta-feira (23), o Tribunal Regional Eleitoral julgava a sanabilidade das contas do prefeito eleito Laércio José de Oliveira e, durante a votação, quatro membros da Corte decidiram pela insanabilidade das contas, que implica na cassação do prefeito. A votação, contudo, não foi concluída.



O juiz Fernando Pimenta solicitou vistas do processo, que foi relatado pelo juiz Fábio Holanda. Restando apenas três votos entre os membros da Corte Eleitoral, o resultado não pode ser alterado, a menos que haja mudança de opinião dos juízes que já proferiram seus votos. Assim, a tendência é que a decisão de Fábio Holanda seja cumprida.



O juiz determinou que o presidente da Câmara Municipal de São José de Campestre assuma a Prefeitura e que seja realizada uma nova eleição, já que o candidato eleito obteve mais de 50% dos votos válidos. O prazo para a realização da eleição, entretanto, não foi estipulado.



A insanabilidade das contas foi constatada pelo Tribunal de Contas da União e tratou sobre a administração anterior de Laércio em Campestre, onde já comandou o Executivo por duas vezes. De acordo com o documento do TCU, houve superfaturamento das obras, não pagamento de livros adquiridos para biblioteca do município e, o mais grave, o pagamento aos professores do município de salários abaixo do piso nacional da Educação.



“Isso por si só já determinaria a insanabilidade das contas”, explicou o procurador regional eleitoral Fábio Venzon.



O voto do juiz Fernando Pimenta, de acordo com o próprio membro da Corte Eleitoral, será proferido em até 10 dias. Até lá, Lércio José de Oliveira permanece no comando da cidade.



No Rio Grande do Norte, em 2008, apenas Patu teve uma eleição suplementar.