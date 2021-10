O Centro de Seleção e de Promoção de Eventos Universidade de Brasília (Cespe/UnB) divulgou o gabarito preliminar do concurso realizado para os cargos de delegado, agente e escrivão de Polícia Civil.Os gabaritos estão disponíveis no site do Centro (http://www.cespe.unb.br/concursos/pcrn2008). As provas foram realizadas no domingo (26) e estiveram envoltas em uma discussão que, inclusive, ameaçou a realização delas.