Chuva interrompe GP da Malásia e Button vence mais uma Corrida teve o fim na volta 31, quando um temporal caía na pista. Sem estabilidade e visão, pilotos foram obrigados a parar.

Uma corrida dividida em duas partes, antes e depois da chuva. Antes que caísse um temporal amazônico em Sepang, Jenson Button (Brawn) comandou a corrida com autoridade depois de superar Nico Rosberg (Williams) que liderou as primeiras voltas. Nick Heidfeld (BMW) foi o segundo, com Timo Glock (Toyota) em terceiro.



Jarno Trulli (Toyota) foi o quarto, seguido de Rubens Barrichello (Brawn) e Mark Webber (Red Bull). Completaram os oito que pontuaram Lewis Hamilton (McLaren) em sétimo e Nico Rosberg (Williams), em oitavo. Felipe Massa (Ferrari) foi o nono e Nelsinho Piquet estava em 13º com sua Renault quando a prova foi paralizada.



Na parte em que tivemos corrida, vimos Rosberg assumir a liderança e Barrichello fazendo uma bela largada, assim como Fernando Alonso (Renault). Quem não teve um bom começo de corrida foi Robert Kubica, que saiu mal com sua BMW e logo depois encostou com o motor quebrado.



Heikki Kovalainen (McLaren) não chegou a completar a primeira volta, uma vez que rodou sozinho no circuito. Desde as primeiras voltas a chuva era uma ameaça real e que poderia aparecer a qualquer momento. Na pista, Rosberg curtia seus momentos na liderança, enquanto Alonso e Heidfeld pagavam o preço por estarem com carros pesados.



A chuva começou a dar o ar de sua graça na volta 18, e nisso, Kimi foi ao box colocar pneus para chuva intensa, porém o chamado antecipado da Ferrari revelou-se errado e o finlandês teve sua prova comprometida, pois, quando a precipitação ganhou força quatro voltas depois os pneus dele estavam destruídos, segundo suas palavras na transmissão televisiva. Por outro lado quem se deu bem com a tormenta foi Timo Glock, que em sua parada colocou pneus de chuva intensa e estava escalando posições.



Na volta 31 o aguaceiro caiu de vez sobre Sepang e vários pilotos saíram da pista, além disso a visibilidade era praticamente nula. Com isso, o Safety Car foi mandado para a pista e logo depois foi exibida a bandeira vermelha.



A longa espera do fim



Com os pilotos estacionados no grid, a espera por uma possível retomada da corrida foi a tônica dos minutos seguintes. Mark Webber, na condição de presidente da GPDA conversava com os pilotos para tentar fazê-los desistir de continuar a corrida.



Os dirigentes, a exceção de Ross Brawn estavam dentro dos boxes se refugiando da chuva e quando parecia que iríamos voltar a ter corrida, a direção de prova decidiu encerrar a competição por falta de luz natural. Como os pilotos não completaram 75% da corrida (Na Malásia seriam 42 voltas), os pontos foram atribuídos pela metade.



A terceira etapa da Fórmula 1 acontece dentro de duas semanas, no dia 19 de abril, em Xangai (China).



*Fonte: Autoracing.