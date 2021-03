União amplia valor máximo para empréstimos de microcrédito Empréstimos pessoais dobraram de limite e agora podem chegar a R$ 2 mil. Para abertura de novos negócioso teto passou para R$ 5 mil.

O Conselho Monetário Nacional (CMN) ampliou hoje (26) o valor máximo das operações de microcrédito. O objetivo foi aumentar a destinação de recursos para a população de baixa renda e os microempreendedores.



Para o crédito a pessoas físicas, com contas simplificadas ou de baixa renda, o limite individual de empréstimos passou de R$ 1 mil para R$ 2 mil. O CMN também elevou de R$ 10 mil para R$ 15 mil o teto das operações de microcrédito produtivo orientado, crédito para pequenos negócios operado com recursos do Fundo de Amparo ao Trabalhador (FAT).



No crédito para o microempreendimento (abertura de pequenos negócios), o teto foi ampliado de R$ 3 mil para R$ 5 mil por operação. Antes limitada a R$ 15 mil, a soma dos financiamentos por pessoa física ou microempresa agora terá teto de R$ 20 mil.



Para operar o microcrédito, as instituições financeiras são obrigadas a destinar 2% dos depósitos a vista para empréstimos a pessoas de baixa renda e microempresários. Apesar da obrigação, os bancos só estão emprestando, em média, metade desse valor.



“O restante dos recursos estão depositados no Banco Central [BC]porque as instituições alegam que não existe mais demanda pelo microcrédito porque os tomadores em potencial já tinham sido contemplados”, explicou o chefe do Departamento de Normas do BC, Amaro Gomes.