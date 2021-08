Governos de países sul-americanos vão adotar plano conjunto de combate à dengue Os países pretendem formar uma espécie de escudo epidemiológico e construir um plano integrado de ação para ser colocado em vigor a partir do próximo verão.

Ministros que compõem o Conselho de Saúde Sul-Americano da União de Nações Sul-Americanas (Unasul) anunciaram nesta terça-feira (21), durante encontro em Santiago, no Chile, a adoção de políticas coordenadas para enfrentar a dengue, doença cujos casos têm se multiplicado na região.



Por sua experiência consolidada ao longo dos anos, o Brasil terá um papel fundamental na proposição e definição das ações.



“O Brasil teve que apreender muito no que se refere ao combate à dengue. Essa experiência, que envolve informação, mobilização, estrutura e pesquisa pode ser aproveitada pelos outros países”, ressaltou o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, que participa da reunião.



Em 2008, o governo brasileiro mobilizou mais de 100 parceiros da iniciativa privada, milhares de líderes comunitários e militares, além de ampliar os investimentos em estrutura e comunicação no combate à doença.



Os ministros de Saúde sul-americanos firmaram um acordo de cooperação no qual as autoridades lembram que a dengue “pode afetar qualquer um, pois não há vacina nem medicamento para a sua prevenção”.



Os países pretendem formar uma espécie de escudo epidemiológico e construir um plano integrado de ação para ser colocado em vigor a partir do próximo verão.



Neste ano, até o dia 7 de março, foram notificados 114.355 casos da doença no Brasil – queda de 28,6% em relação ao mesmo período de 2008. Na Argentina já há em 2009 mais de 5 mil casos registrados e na Bolívia cerca de 50 mil.



“O acordo é estratégico para o Brasil, que possui fronteira seca com dez países da região”, acrescentou Temporão.